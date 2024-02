Jovem recebe alta após 83 dias internada por reação alérgica à pimenta

Apoie o 247

247 - Após uma batalha de 83 dias no hospital, Thais Medeiros, de 26 anos, finalmente recebeu alta na segunda-feira (12). A jovem foi internada após uma grave reação alérgica desencadeada pelo cheiro de pimenta.

O drama começou em 17 de fevereiro de 2023, quando Thais passou mal ao sentir o aroma de uma 'pimenta bode' na casa de seu então namorado, localizada na Vila Jaiara, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Inicialmente, ela foi levada para o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde os médicos tiveram que reanimá-la. Posteriormente, foi transferida para a Santa Casa de Anápolis, onde recebeu o diagnóstico de edema cerebral, com lesões irreversíveis.

Thais esteve internada no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em estado gravíssimo. Agora, ela continua sob tratamento, mas em casa, na companhia da família, que reside em Goiânia (GO).

A mãe de Thais, Adriana Medeiros, anunciou a alta da filha em um vídeo compartilhado nas redes sociais. Segundo ela, a família permanece lutando para conseguir assistência médica domiciliar pela rede pública de saúde de Goiânia, conforme determinado pela Justiça.

Graças a Deus retornamos para casa, agora é continuar os cuidados em casa com muito amor e carinho.



Agradecemos a todos os profissionais dor CRER que nos acolheu durante esses logos 83 dias e se empenharam ao máximo nos cuidados com a Thais.



Também queremos agradecer a todos vocês que nos seguem e que oram e torce pela saúde da minha filha.



Agora a nosso luta será, além dos cuidados com a Thais, brigar com a prefeitura de Goiânia para que eles cumpram sentença a qual determinou que eles nos forneçam o serviço de Home care o qual ela tem direito.

