Juca Kfouri lança campanha para mudar a cor da camiseta da Seleção Brasileira: “Cores da morte”

O jornalista publicou um texto do cineasta João Carlos Assumpção, onde afirma que a as cores verde e amarela foram apropriadas por grupos de direita radical edit

Fórum - “Diante do que temos visto de 2016 para cá e da apropriação que um grupo, parte do qual armado e com práticas truculentas, fez das cores do Brasil, o verde e amarelo, é essas cores, no momento, não nos representam”.

O texto também argumenta que as cores verde e amarela, apropriadas por grupos de direita radical, “viraram, lamentavelmente, as cores da morte, do genocídio”.

Leia a íntegra da Fórum.

