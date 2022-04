Judeus pela Democracia comparam Luciano Hang com nazistas e o chama de sonegador

Apoie o 247

ICL

Fórum - O grupo Judeus pela Democracia repudiou em sua conta do Twitter postagem do empresário Luciano Hang feita neste domingo (10), em que ele propõe a criação de mais um estado no Brasil para abrigar todos os esquerdistas.

De acordo com o grupo, “Judeus, desde o século XIII, eram isolados em zonas de exclusão e obrigados a viver às margens da sociedade: eram os ‘Guetos’”.

O Judeus pela Democracia afirma: “Não recomendamos esta prática. Mas recomendamos que empresários sonegadores sejam presos e paguem o que devem às sociedades que exploram”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A postagem de Hang

Em sua postagem, Hang escreveu: “Proponho a criação de mais um Estado no Brasil para abrigar todos os esquerdistas e que lá possam viver livremente utilizando todas as suas ideologias e cultura. Ao final de um tempo poderemos ver o seu desenvolvimento e comparar com o resto do Brasil”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE