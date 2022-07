Judeus pela Democracia: “Em outubro daremos um basta no nazismo brasileiro”

“Violência e intolerância são as armas do bolsonarismo e do extremismo que tomaram conta da política”, diz grupo após episódio contra grupo de Freixo na Tijuca edit

247 - Em outubro o nazismo brasileiro levará um “basta”, publicou no Twitter a conta dos Judeus pela Democracia, que se define como “Judeus pela defesa do Estado Democrático de Direito. Na luta contra o fascismo, o racismo, o machismo e a lgbtfobia!”.

A postagem se refere ao episódio de agressão dos bolsonaristas armados liderados pelo deputado estadual Rodrigo Amorim contra o grupo de apoio a Marcelo Freixo na Tijuca, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (16). Veja aqui o relato de Elika Takimoto, que estava presente .

“Violência e intolerância são as armas do bolsonarismo e do extremismo que tomaram conta da política. Hoje Rodrigo Amorim e sua trupe troglodita deram exemplo disso na Pça Saens Peña”, diz a postagem do grupo.

“A luta será árdua, mas eles não hão de passar. Em outubro daremos um basta no nazismo brasileiro”, conclui o texto.

Violência e intolerância são as armas do bolsonarismo e do extremismo que tomaram conta da política. Hoje Rodrigo Amorim e sua trupe troglodita deram exemplo disso na Pça Saens Peña.



July 16, 2022

