Judiciário quebra o sigilo do imposto de renda do apóstolo Valdemiro Santiago

247 - A Justiça do estado de São Paulo determinou a quebra do sigilo do imposto de renda do apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Investigadores apuram se há confusão entre os bens da igreja e do líder religioso. Há um processo no qual o proprietário de um imóvel na Vila Maria, em São Paulo, cobra uma dívida de cerca de R$ 618 mil da igreja.

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (8) pela coluna de Rogério Gentile, o imóvel foi locado em 2010 para servir como templo da igreja, mas os valores deixaram de ser pagos em 2018 (aluguéis vencidos, IPTU, multa, juros, correção monetária e os honorários do advogado do proprietário do imóvel).

A igreja não nega a dívida, mas questiona o cálculo dos valores cobrados. "Em razão dos decretos estaduais, todas as Igrejas do Brasil, foram compelidas a fechar as portas, o que ocasionou na diminuição da arrecadação, uma vez que os fiéis estão impedidos de frequentar os templos", argumentou os advogados da Mundial.

"Portanto, verifica-se que a Igreja Mundial se encontra impossibilitada de honrar com os compromissos firmados, pois hoje não há qualquer entrada de receita, não pode haver empresa que se sustente. Neste momento de crise, é necessário ter fôlego financeiro para continuar com suas operações empresariais e não chegar ao ponto de total falência", acrescentou.

