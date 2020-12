Juíza assassinada pelo ex-marido levou 16 facadas, aponta laudo do IML

247 - A juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, assassinada aos 45 anos na véspera do Natal por seu ex-marido, recebeu 16 facadas no pescoço, rosto e barriga, de acordo com o laudo do Instituto Médico Legal (IML).

O crime ocorreu na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. As três filhas do casal presenciaram o fato. Segundo o site G1, Viviane já havia feito registro de lesão corporal contra o ex-marido e chegou a ter escolta policial concedida pelo TJ-RJ.

O ex-marido, Paulo José Arronenzi, se recusou a falar na delegacia e disse que só se manifestará em juízo.

O conhecimento liberta. Saiba mais