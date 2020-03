Juninho Paulista se defende de suposto conflito de interesses na CBF: "essa pendência foi resolvida"

O coordenador de seleção manteve vínculo com o Ituano mesmo após ocupar cargo na CBF edit

247 - No mesmo dia em que foram convocados os jogadores que representarão o Brasil nas eliminatórias para a Copa do Catar, o coordenador de seleção Juninho Paulista se defendeu de acusações de suposto conflito de interesses na CBF.

Ele manteve um vínculo com a equipe do Ituano mesmo após ocupar cargo na entidade máxima do CBF.

"O que eu tenho a dizer é que estou muito seguro da minha competência e das minhas credenciais para exercer o cargo que estou. Foi uma orientação jurídica, essa pendência foi resolvida e perante a CBF está tudo 'ok'", disse ele.