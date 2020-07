Juninho Pernambucano ao The Guardian: "há milhares de George Floyds no Brasil"

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o ex-jogador Juninho Pernambucano criticou o racismo no Brasil e afirmou: "há milhares de George Floyds no Brasil e outros milhares que sofreram em silêncio e nós não sabemos". "É desumano dizer que não temos George Floyds no Brasil", completou edit

247 - Em uma longa entrevista ao jornal britânico The Guardian, o ex-jogador de futebol e atual dirigente do Lyon Juninho Pernambucano falou sobre a morte do norte-americano George Floyd, que resultou em uma onda mundial de protestos antirracistas, e o racismo no Brasil: “há milhares de George Floyds no Brasil e outros milhares que sofreram em silêncio e nós não sabemos”. Ele também criticou duramente o governo Jair Bolsonaro e disse ter se afastado de “90%” da família pelo fato de terem apoiado a eleição do ex-capitão.

"É desumano dizer que não temos George Floyds no Brasil. Tiroteios acontecem todos os dias. Gays são perseguidos também e essa é uma das coisas que mais me deixam nervoso com as pessoas que apoiam o Bolsonaro. Mas ninguém pode vencer o tempo. Algum dia todos descobrirão quem realmente são”, disse Juninho ao jornalista Thiago Rabelo

Confira a entrevista na tradução de Myriam Marques,

Juninho Pernambucano: "há milhares de George Floyds no Brasil"

Como tantos outros jogadores de futebol e ex-profissionais, Juninho Pernambucano poderia facilmente ficar calado e não discutir as questões mais importantes da vida. Mas isso, de acordo com o ex-jogador do Lyon e do Internacional brasileiro, seria uma traição aos seus princípios.

Estamos conversando há 30 minutos, quando ele começa a chorar pela primeira vez durante uma entrevista que dura duas horas e meia. A situação em seu país natal, o Brasil, está fora de controle, e o presidente Jair Bolsonaro falhou miseravelmente em combater o coronavírus. Nesta semana, o país passou de 65 mil mortes e teve quase 50 mil novos casos em um dia. O número total de casos ultrapassou 1,6 milhão. É o segundo país mais atingido do mundo.

O Brasil também é um país de crescente desigualdade e tensão racial sob a liderança de Bolsonaro, e Juninho está discutindo educação e dignidade quando sua voz começa a falhar "Temos um sistema educacional ruim no Brasil", diz ele. “As pessoas ricas dizem que temos que investir em educação - mas como? Precisamos lutar contra a fome, como disse o [ex-presidente] Lula. Se você está com fome, não tem confiança. Imagine um pai ou mãe que não são capazes de fornecer três refeições por dia para seus filhos. Ainda mais importante que a educação é dignidade. A dignidade humana é um direito que todos nós precisamos ter. Desculpe, isso está me deixando muito emocionado... ”.

A dignidade tem sido escassa para a maioria dos brasileiros recentemente e o tratamento do governo com a crise de coronavírus só piorou as coisas. "Sinto uma profunda tristeza", diz Juninho, com voz trêmula novamente. "Desespero. Estamos fazendo tudo errado; indo contra tudo o que o resto do mundo está fazendo. Eu sou brasileiro, sei que somos um país pobre e nosso pessoal precisa trabalhar, mas isso é uma questão de vida. Se tivéssemos um bloqueio, poderíamos estar perto do fim disso, mas não ... é desesperador ver nosso país agora. ”

Juninho, ex-meio-campista do Sport Club do Recife e do Vasco da Gama, que agora vive na França e trabalha para o Lyon como diretor esportivo, sentiu em 2018 que não podia mais ficar no Brasil. Ele se mudou para Los Angeles para ficar com sua filha, que estava grávida, e um ano depois voltou para a França. Ele diz que não está mais em contato com "80 ou 90%" de sua família e amigos por causa de divergências sobre Bolsonaro e sua política.

"No começo, por volta do segundo turno das eleições presidenciais de 2018, tentei conversar com as pessoas e mostrar-lhes vídeos e tudo sobre o que estava acontecendo", diz ele. “Bolsonaro é filho do WhatsApp e de notícias falsas. As pessoas que apoiavam Bolsonaro eram maioria e foi decisão minha me afastar delas. Eu sei que alguns deles estão se arrependendo de sua decisão agora. Eles achavam que Bolsonaro era a única opção.

“O "stablishment" no Brasil não tem empatia e está nos ensinando a não tê-lo também. A elite não entende o tamanho das desigualdades financeiras no país e, se crescerem, haverá violência. Estamos assistindo isso se desenrolar agora. Temos grandes jornalistas em nosso país, mas não um editor que publique o que está por vir. Mais de 42 milhões de pessoas não votaram em 2018. Se a imprensa brasileira tivesse feito seu trabalho real, Bolsonaro nunca teria sido eleito. Jornalismo de verdade: escreva e conte a verdade a todos.”.

A prevalência de fake news no Brasil sob Bolsonaro e durante as duas últimas campanhas eleitorais são temas para os quais Juninho continua voltando. Desde 2014, o Brasil enfrenta uma crise política e, segundo ele, o impeachment da candidata do Partido dos Trabalhadores Dilma Rousseff, em 2016, e a vitória de Bolsonaro em 2018 são os principais fatores por trás da agitação. “Quando você derruba Dilma de uma maneira tão desprezível, você quebra uma jovem democracia. A vitória de Bolsonaro é resultado de um juiz arrogante como [Sérgio] Moro no caso Lula, uma cultura de ódio contra o Partido dos Trabalhadores e notícias falsas ”, diz ele.

Há algum movimento agora, com o tribunal superior do Brasil iniciando uma investigação sobre as fake news que vêm inundando as mídias sociais, e há algumas semanas a polícia invadiu endereços vinculados a Bolsonaro. Juninho tenta ajudar nessa luta, mas sem muito sucesso. "Twitter, Facebook e WhatsApp decidiram a eleição do Brasil", diz ele. “Estou cansado de relatar notícias falsas no Twitter. Estou sempre enviando mensagens. Eles são culpados por nossos problemas e não houve nenhuma ação contra eles”.

“Veja quantos canais de extrema direita existem no YouTube. Eles recebem uma quantia enorme de dinheiro para espalhar notícias falsas, mas ainda são autorizados pelo YouTube. Eu relato isso quase todos os dias [para as empresas de mídia social], mas raramente recebo uma resposta. ”

Nossa conversa se volta para o assassinato de George Floyd, em Minneapolis, em 25 de maio, e o movimento Black Lives Matter. Mais da metade da população brasileira se identifica como negra e o país teve vários casos semelhantes ao de Floyd, incluindo João Pedro, um garoto de 14 anos morto pela polícia brasileira em junho, ou Ágatha Félix, que tinha apenas oito anos de idade quando foi baleada nas costas pela polícia em uma favela do Rio, em setembro de 2019. Mais tarde, ela morreu.

"É um racismo claro, uma confirmação do tipo de política violenta que temos no país no momento", diz Juninho. “Como foi possível uma criança de oito anos ser baleada pela polícia como aconteceu no ano passado no Complexo do Alemão? Como é possível viver depois disso? Inacreditável. Olhe para George Floyd. Ele não conseguia respirar. Ele é um ser humano. Não consigo imaginar como a polícia pode fazer isso. É racismo e muito, muito triste. "

Juninho se irrita com os comentários recentes de Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, que é congressista e também representante do Movimento de Steve Bannon na América do Sul. Eduardo Bolsonaro disse recentemente que não havia George Floyds no Brasil.

"Existem milhares de George Floyds no Brasil e milhares de outros que sofreram em silêncio que não conhecemos", diz Juninho. "É desumano dizer que não temos George Floyds no Brasil. Os tiroteios acontecem todos os dias. Os gays também são perseguidos e essa é uma das coisas que mais me irrita com as pessoas que apoiam Bolsonaro. No entanto, ninguém pode vencer o tempo. Algum dia todos descobrirão quem você realmente é.

O ex-meio-campista, mais conhecido por suas incríveis cobranças de falta durante uma carreira de 20 anos que o fez vencer 40 jogos pela seleção, diz que aprendeu muito mudando-se para a Europa. “No Brasil, somos ensinados a cuidar apenas de dinheiro, mas na Europa eles têm uma mentalidade diferente. Inconscientemente, fiz um plano de carreira porque queria ir para outro grande clube do Brasil, e não apenas jogar por esporte. Fui ensinado a procurar quem me pagaria mais. Essa é a maneira brasileira.

“Olhe para o Neymar. Ele se mudou para o PSG apenas por causa de dinheiro. O PSG deu tudo a ele, tudo o que ele queria e agora ele quer sair antes do fim do contrato. Mas agora é a hora de retribuir, de demonstrar gratidão. É uma troca, você vê. Neymar precisa dar tudo o que pode em campo, para mostrar total dedicação, responsabilidade e liderança. O problema é que o stablishment no Brasil, tem uma cultura de ganância e sempre quer mais dinheiro. Foi isso que fomos ensinados e o que aprendemos”.

Neymar é o culpado aqui ou a sociedade brasileira? “É simplesmente o que ele aprendeu. É preciso diferenciar Neymar como jogador e Neymar como pessoa. Como jogador, ele está entre os três primeiros do mundo, no mesmo nível de Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Ele é rápido, forte, pode marcar e dar assistência como um verdadeiro número 10. Mas, como pessoa, acho que ele é culpado porque precisa se questionar e crescer. No momento, porém, ele está apenas fazendo o que a vida lhe ensinou a fazer. ”

Está claro que Juninho fica chateado com a situação atual em casa, mas igualmente claro que ele ama seu país e deseja desesperadamente que ele se dê bem. No final de uma longa e fascinante entrevista, tenho que perguntar a Juninho se ele tem alguma esperança para o futuro. "Ah, sim, é claro que preciso acreditar", ele responde. “Eu cresci em Recife, morei no Rio, Lyon, Catar e Estados Unidos. O lugar que eu mais amo é o Brasil.

“Sei que é difícil no momento, mas sou pai, avô e quero um mundo melhor. Temos pessoas más, como a família de Bolsonaro, mas também temos pessoas boas. Temos médicos, professores e artistas maravilhosos. Mas precisamos mudar o mais rápido possível. Temos os recursos para superar isso”.

