Justiça arquiva investigação contra Lima Duarte; motociclista indica falhas em pontos do inquérito

247 - A Justiça de São Paulo optou por arquivar o inquérito policial do 23º DP por lesão corporal culposa na direção de veículo entre o ator Lima Duarte e a motociclista Simone Regina devido a um acidente em março de 2023, na Zona Oeste de São Paulo. As informações são do G1.

A defesa de Simone também indica ações como estelionato, fraude processual, falsidade ideológica e associação criminosa, crimes que foram descartados pela polícia. Lima afirmou que dirigia a cerca de 40 km/h quando a motociclista bateu no seu carro. A CNH dele estava no prazo de 30 dias para renovação. Ele ainda afirmou que ficou no local até o resgate e não estava dopado, seja por uso de remédios ou álcool.

Segundo o registro, ele mandou a neta e uma amiga para uma visita à motociclista no hospital "sem querer constrangê-la ou coagir" e levar R$ 1 mil para "necessidade imediata". Após a alta da paciente, ainda conforme o relato dele, ela teria pedido uma cama hospitalar e cadeira de rodas, que depois foi substituída por uma motorizada "num gesto de solidariedade pelo que ela estava passando".

Por meio de uma consultora da família, também na época, foi combinado o pagamento do equipamento por seis meses e R$ 30 mil, assim como um "documento de transação", um tipo de "contrato de sigilo" que foi assinado pelas partes.

A polícia também ouviu um homem que disse que estava em um ponto de ônibus na região e viu o acidente. Ele reforçou a versão do motorista e negou que a vítima tivesse parado "200 metros à frente".

O Ministério Público analisou o inquérito e entendeu que se tratava de caso para arquivamento. Em nota, o advogado Ângelo Carbone, responsável pela defesa de Simone disse entender que "o arquivamento peca em sua essência. Existe muito a ser apurado, não existe perícia local, existem inúmeras câmeras que podem trazer a realidade dos fatos, não foi feito exame no idoso de dosagem alcoólica, nem perícia para estabelecer se ele tem condições de dirigir, nenhuma testemunha da vítima foi ouvida". "E o pior: os policiais militares desligaram suas câmeras para impedir que se descubra a realidade e os mesmos respondem a inquérito administrativo os embargos de declaração busca infringência para que se restabeleça o inquérito e no mérito que continue o inquérito para apurar novas provas, porque ocorreu um crime. A jovem poderia ter morrido", afirmou.

