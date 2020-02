Justiça Federal condena médico Mouhamad e outros 10 por desvios

De acordo com o MPF, crimes de licitação, peculato e lavagem de dinheiro provocaram prejuízo aos cofres públicos de, no mínimo, R$ 50 milhões no Amazonas. O médico e empresário Mouhamad Moustafa contou que distribuiu aleatoriamente R$ 100 mil na rua, em pacotes de mil reais, durante o Natal de 2015 edit