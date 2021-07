Justiça impede mulher de mudar seu nome para Damaris Bolssonaro

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido de Damaris Jerônimo da Silva, de 38 anos, para retomar seu nome de casada: Damaris Jerônimo Bolssonaro. A informação é do jornalista Rogério Gentile, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

À época, ela decidiu deixar de utilizar o sobrenome do ex-marido, que difere por apenas um “s” a mais do de Jair Bolsonaro, então pré-candidato a presidente da República —a candidatura viria a ser confirmada 20 dias depois pela convenção nacional do PSL.

Em dezembro de 2019, Damaris entrou com um processo na Justiça pedindo para reverter a decisão. Mesmo separada de Tiago, queria o sobrenome do marido de volta.

Na petição apresentada ao Judiciário, Damaris, que é especialista em serviços de tecnologia, disse que sempre foi conhecida como a “Sra. Bolssonaro” e que a mudança intempestiva do nome, feita sob forte emoção, lhe trouxe prejuízos sociais e econômicos.

