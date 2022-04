Justiça tenta encontrar possível candidato bolsonarista Belo após cantor dar calote em hospital

Apoie o 247

ICL

247 - A Justiça de São Paulo tenta, há um ano e cinco meses, citar Belo e Gracyanne Barbosa por uma dívida no hospital São Camilo Ipiranga, em São Paulo. O valor que o casal deve a unidade hospitalar gira em torno de R$3 mil.

A administração do hospital afirmou ao portal Splash, do UOL que o valor diz respeito a uma hospitalização a qual Gracyanne foi submetida em dezembro de 2018. O cantor Belo assinou um termo de prestação de serviço se comprometendo a pagar pelo atendimento, mas até agora não efetuou o pagamento.

O valor acordado inicialmente era de R$2,5 mil, que não foi pago pelo casal. A administração afirma ainda que tentou várias vezes receber o pagamento de forma amigável sem precisar acionar a Justiça, mas não houve resultado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em setembro de 2020 foi expedida a primeira carta de citação da Justiça do caso. Nele, o juiz Álvaro Mirra especificou que a ausência de contestação implicaria revelia e presunção da veracidade das alegações do hospital São Camilo Ipiranga no processo. Contudo, os artistas nunca foram citados, porque a Justiça não consegue encontrar o casal. No mesmo mês, o hospital tentou uma nova citação por endereço na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já em julho de 2021, terceiros receberam as cartas, razão pelo qual o juiz determinou expedição de carta precatória. Os documentos foram encaminhados a capital fluminense, em agosto do mesmo ano, em uma terceira tentativa de encontrar o casal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A assessoria de imprensa do casal afirma que a dívida foi paga em juízo e enviaram documentos de depósito ao Tribunal de Justiça (TJ). No entanto, à publicação reforça que não foram encontradas informações sobre o processo.

As solicitações de citação da Justiça aconteceram em datas diferentes das datas de pagamento afirmadas pela assessoria. O hospital não se manifestou até o fechamento desta matéria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE