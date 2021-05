Kevin De Bruyne é o melhor do mundo?

O meia-campista belga sem dúvidas está na briga pelo título de melhor jogador da atualidade. Mas será que está sozinho nessa?

O Manchester City sobrou em campo na partida de ontem (4) contra o Paris Saint-Germain. A vitória sólida por 2x0 da equipe inglesa - no jogo de ida, havia triunfado por 2 a 1- não só marcou a ida inédita para a final da Champions League, mas também a ascensão de um meio-campista que há tempos brigava pelo protagonismo: Kevin De Bruyne.

Não é novidade que o maior talento individual do time comandado por Pep Guardiola é KDB. Provável campeão inglês mais uma vez pelos Citizens, o belga de 29 anos virou o principal nome para ganhar o The Best, eleição organizada pela Fifa, e a Bola de Ouro, entregue pela revista France Football.

O nome de De Bruyne ganhou ainda mais força após superar candidatos fortes para a vaga, como o francês Mbappé e o brasileiro Neymar. Além disso, os outros dois times semifinalistas da Champions League não possuem nenhum jogador para concorrer com o belga. Apesar de Karin Benzema, atacante do Real Madrid, ser o principal jogador do time merengue e um dos destaques do futebol internacional na temporada, seu relacionamento com entidades representativas atrapalha a corrida pelo prêmio.

Benzema tem imagem denegrida no mundo da bola por um suposto envolvimento num esquema de extorsão de Balbuena, ex-companheiro de seleção.

Na temporada, KDB possui 9 gols e 17 assistências. Números baixos quando comparados a temporadas magníficas de Messi e Cristiano Ronaldo. Mesmo assim, sua importância no time de Guardiola é imensurável.

Agora, o City aguarda o vencedor do confronto entre Chelsea e Real Madrid, que se enfrentam nesta quarta-feira, em Stamford Bridge. A decisão do torneio será no dia 29 de maio, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. Será que vale a aposta no craque belga?

