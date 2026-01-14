Kiefer Sutherland é preso nos EUA acusado de agredir motorista de aplicativo

247 - O ator estadunidense Kiefer Sutherland foi preso na madrugada desta segunda-feira (13), em Los Angeles, acusado de agredir um motorista de aplicativo logo após entrar no veículo. A informação foi confirmada por autoridades policiais da cidade, que atenderam à ocorrência pouco depois da meia-noite.

Segundo a polícia de Los Angeles, além da agressão ao motorista, Sutherland teria feito “ameaças criminosas” tanto à vítima quanto aos agentes que compareceram ao local.

De acordo com o boletim policial, o motorista não sofreu ferimentos que exigissem atendimento médico. Ainda assim, o caso resultou na detenção do ator, que foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o episódio.

Após ser autuado, Kiefer Sutherland foi liberado mediante o pagamento de uma fiança no valor de US$ 50 mil. Ele deverá se apresentar a um tribunal norte-americano no dia 2 de fevereiro, quando a Justiça dará andamento ao processo e avaliará as acusações formalmente.

Até o momento, os representantes do ator não se manifestaram sobre o caso. Procurados pela revista “Variety”, os assessores de Sutherland não responderam aos questionamentos sobre o episódio ou sobre a estratégia de defesa do artista.

Filho do também ator Donald Sutherland (1935–2024), Kiefer Sutherland construiu uma carreira sólida em Hollywood ao longo de várias décadas. Ele ganhou projeção mundial ao interpretar o agente Jack Bauer na série de ação “24 horas”, papel que lhe rendeu dois prêmios Emmy e o consolidou como um dos principais rostos da televisão norte-americana nos anos 2000.

Além do sucesso na TV, o ator também tem uma extensa trajetória no cinema. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão os filmes “Conta comigo” (1986), “Os garotos perdidos” (1987), “Por um fio” (2002) e, mais recentemente, “Jurado Nº 2” (2024).

O caso segue sob investigação das autoridades de Los Angeles, e novos detalhes devem ser apresentados durante a audiência marcada para o início de fevereiro. Até lá, o ator responde em liberdade, após o pagamento da fiança estipulada pela Justiça.