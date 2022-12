Lançadas a identidade visual e a mascote da Gala do Festival da Primavera 2023

Após recolher as tendências favoritas do público, nasceu o coelho bonitinho e macio Tu Yuanyuan edit

Rádio Internacional da China - Foram lançadas nesta quinta-feira, 22 de dezembro, a mascote e a identidade visual da Gala do Festival da Primavera 2023 do Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês).

O que você achou da mascote para a gala do ano do coelho no calendário lunar chinês? Após recolher as tendências favoritas do público, nasceu o coelho bonitinho e macio Tu Yuanyuan. Trata-se da primeira criação original de mascote feita por meio da análise e pesquisa com big data na história de 40 anos da Gala do Festival da Primavera.

Junto com a mascote, foi lançada também a principal identidade visual da celebração. Ela vem da postura de salto do coelho Tu Yuanyuan e da escrita cursiva do caractere chinês “卯”. O design, cheio de dinamismo e força, destaca a estética única do caractere chinês e interpreta a esperança do ano do coelho.

