Latam some com corpo de bebê e pais entram em pânico durante voo para Paraíba

Metrópoles - Chegou em Princesa Isabel, no Sertão da Paraíba, durante a madrugada desta quinta-feira (28), o corpo do bebê de 10 meses que não resistiu a uma infecção pulmonar após ser submetido a uma intervenção cirúrgica. A pequena Elise Maria Rodrigues de Lima (foto em destaque) tinha uma doença genética, chamada síndrome de Apert, e morreu em São Paulo. O corpo foi extraviado em um avião que viria de São Paulo.

O caso ganhou projeção nacional após familiares de Elise denunciarem nas redes sociais o desaparecimento do corpo, que seria encaminhado à Paraíba no avião da Latam.

“Eu saí de Guarulhos (SP) com toda a confirmação do pessoal dizendo que o corpinho da minha filha estava no voo. E quando o chego aqui no aeroporto [em João Pessoa], o corpinho da minha filha sumiu”, disse César Rodrigues, pai da criança. Em nota, a Latam disse que “lamenta profundamente e considera inadmissível a falha ocorrida no processo de desembarque do voo LA3348”. A empresa prometeu ainda resolver a situação.

O sepultamento de Elise está previsto para acontecer às 10h no cemitério da cidade.

