Lázaro não agiu sozinho e era parte de organização composta por políticos e fazendeiros

Revista Fórum - Numa entrevista concedida ao programa Fantástico, da TV Globo, a delegada Rafaella Azzi, que conduz as investigações e o inquérito dos crimes praticados por Lázaro Barbosa no Distrito Federal e em Goiás, afirmou que o matador não agiu sozinho e que ele era parte de uma organização criminosa composta por fazendeiros, políticos e empresários da região.

“Nessa organização criminosa, a gente já levantou que pessoas importantes participam dela. Nós temos empresários, fazendeiros, políticos…”, revelou a autoridade policial. Elmi Caetano, fazendeiro que está preso há mais de uma semana, seria um dos membros do grupo e, de acordo com as investigações realizadas até o momento, teria ajudado Lázaro dando abrigo ao foragido numa de suas propriedades rurais.

