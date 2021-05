LEC anuncia a data de início do Summer Split

Em um anúncio recente da LEC (Liga Europeia de League of Legends) no Twitter, foi confirmado que a primeira liga da Europa voltará em 11 de junho. As equipes terão pouco mais de um mês para se prepararem antes de começarem novamente a jogar na temporada regular. Os campeões da Primavera da LEC e os representantes europeus na Islândia terão um tempo relativamente menor para se prepararem.

Esta pré-temporada, entretanto, tem sido significativamente melhor para a LEC do que as anteriores. Desde que a MSI (Meio da Temporada Invitacional) foi realizada dentro dos limites dos serviços europeus, as equipes internacionais deram à LEC experiência contra a competição internacional de primeira linha. A experiência contra equipes como Damwon Kia e Royal Never Give Up, pode fazer com que as equipes da LEC aproveitem ao máximo esta oportunidade.

O Spring Split de 2021 está longe de se livrar dos transtornos. Pela primeira vez em 5 anos, nem Fnatic nem G2 ganharam o título ou até mesmo fizeram uma participação na final. Em vez disso, os MAD Lions conquistaram o primeiro título de sua organização depois de derrotar o Rogue. Certamente, os velhos reis da Europa estão procurando fazer uma aparição mais forte. MAD Lions, por outro lado, parecem plenamente capazes de ganhar outro título, especialmente se eles tiverem uma saída forte no MSI.

Embora a data oficial de início tenha sido confirmada, muitos outros detalhes ainda precisam ser revelados. Não se sabe se a Divisão de Verão da LEC incluirá ou não ainda uma audiência presencial. Considerando que tanto a MSI quanto a LCS Summer Split não terão público, parece que a LEC poderá seguir o mesmo exemplo.

