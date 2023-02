Líder do grupo “mee too” é ameaçada de morte e tem carro invadido para a instalação de chip

Apoie o 247

247 - Uma das diretoras do Me Too Brasil, ONG criada há dois anos e que atua em mais de 250 casos de violência sexual contra mulheres no país, foi ameaçada de morte por causa de seu trabalho. As informações são do portal G1.

Luanda Pires, advogada e diretora de políticas públicas da organização não governamental, procurou a polícia, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Instituto Marielle Franco para pedir, respectivamente, que a denúncia seja investigada, acompanhamento do caso e proteção pessoal. Atualmente um segurança particular faz sua escolta.

Em 8 de novembro de 2022, Luanda recebeu um e-mail com uma mensagem informando que um dos acusados de crimes sexuais denunciados pelas vítimas ao Me Too Brasil "está querendo te matar e vendo meios para isso". A diretora não informou, porém, qual foi o nome mencionado no texto, alegando que isso poderia atrapalhar a investigação.

Depois disso, em 29 de novembro do ano passado, uma câmera de segurança gravou o momento em que um homem não identificado entrou no carro de Luanda abrindo uma das portas traseiras. O veículo branco que aparece nas imagens estava estacionado na rua, enquanto ela fazia compras num supermercado na Zona Sul de São Paulo.

O invasor entra e depois sai do veículo. Nada foi furtado. No dia seguinte, Luanda encontrou dentro do automóvel um objeto pequeno, semelhante a um chip, que cabe na palma da mão. Por suspeitar que possa ser uma espécie de rastreador, ela o encaminhou para as autoridades periciarem. Ainda não saiu nenhum laudo sobre o o objeto.

