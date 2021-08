Lideranças do Partido Comunista Chinês analisam situação econômica da China

Rádio Internacional da China - O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou na última semana uma reunião para estudar a situação econômica atual do país e elaborar planos para os trabalhos relacionados no segundo semestre deste ano. A reunião foi presidida pelo secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping.

Foi concordado na ocasião que a economia chinesa vivenciou uma recuperação contínua e estável este ano. A reforma e a abertura foram reforçadas, o padrão de vida da população foi protegido efetivamente, o desenvolvimento de alta qualidade conseguiu novos resultados e a conjuntura geral social manteve a estabilidade.

Para promover de forma satisfatória os trabalhos econômicos no segundo semestre deste ano, é preciso manter a coerência, estabilidade e sustentabilidade das políticas macroeconômicas, elevar a eficiência das políticas fiscais ativas e manter a racionalidade e suficiência da fluidez das políticas monetárias prudentes.

PUBLICIDADE

Também é necessário aumentar a autonomia das políticas macroeconômicas, manter a taxa cambial da moeda chinesa, o RMB, basicamente estável a um nível racional e equilibrado, além de garantir a oferta e a estabilidade de mercadorias em massa.

As exigências da reunião incluem fomentar a resolução de dificuldades da reforma, persistir em uma abertura de alto nível, promover o desenvolvimento de alta qualidade da construção do Cinturão e Rota, promover coordenadamente a chegada ao pico e a neutralização de carbono e promulgar o mais rápido possível o plano de ação para promover a chegada ao auge de carbono até 2030.

PUBLICIDADE

Também foi realçada na reunião a necessidade de garantir a vida da população e a segurança trabalhista, prevenir e controlar seriamente a epidemia de Covid-19, promover a vacinação da população, assim como levar adiante os preparativos para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Inverno de Beijing.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Erasto Santos Cruz

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.