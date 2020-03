Lionel Messi doa R$ 5,5 milhões para combater o coronavírus na Espanha e na Argentina

O jogador argentino Linoel Messi doou 1 milhão de euros (R$ 5,5 milhões) para o combate ao coronavírus. O Hospital Clinic, de Barcelona, e um centro médico na Argentina serão o destino do dinheiro do craque edit

247 - O jornal catalão Mundo Deportivo revelou que Lionel Messi doou 1 milhão de euros para a luta contra o novo coronavírus. Duas instituições de saúde serão beneficiadas: o Hospital Clínic, de Barcelona, e um centro médico da Argentina.

A reportagem do portal Uol destaca que "o Hospital Clínic já agradeceu publicamente pela doação feita por Messi. "Leo Messi fez uma doação para a luta contra a covid-19. Muito obrigado, Leo, por seu compromisso e seu apoio", declarou a instituição pelo Twitter."

A matéria ainda acrescenta que "com este dinheiro, os hospitais poderão adquirir respiradores e outros equipamentos para tratar dos pacientes. Especialistas apontam que a Espanha tem seguido caminho parecido com o da Itália no ritmo de crescimento da doença."