Lista: aplicativos de apostas esportivas para economizar tempo

Desde 2018 foram permitidas por lei as apostas esportivas em território brasileiro. Basicamente, agora elas podem ser localizadas oficialmente. Antes, haviam milhares de sites do gênero funcionando com o uso da língua portuguesa, transferindo dinheiro aos participantes brasileiros, mas sem a possibilidade de ser localizado no país. Tudo isso por causa de uma lei de mais de 50 anos, que ainda repercute contra jogos de apostas fisicamente.

Sabe-se que tal mudança a longo prazo irá gerar crescimento nas vendas da Sportingbet, entre outros, como o Betway, NetBet e mais, pois localizar os serviços nacionalmente permite divulgações mais amplas dos serviços, como a NetBet que hoje patrocina times de futebol brasileiros como o Vasco da Gama, o que gera mais público, o que gera retorno em impostos para o governo.

Com tal crescimento, sabe-se que muitas pessoas que estão jogando não possuem tanto tempo livre para acompanharem jogos, ficarem na íntegra vendo os resultados de sorteios e por isso alguns recorrem a aplicativos para encurtarem e economizarem tempo. Esses aplicativos se baseiam em dicas, fornecimento de informações e divulgação de resultados logo após serem oficialmente anunciados.

Seguem alguns exemplos clássicos disponíveis para smartphones que podem cobrir bastante tempo quando o assunto é apostas.

Onefootball: Onefootball é um aplicativo conhecidíssimo atualmente e de fato é um dos melhores disponíveis quando se trata de esportes. Possui uma interface simples e informa com seus usuários sobre as notícias do futebol tanto nacional quanto global, as notícias são entregues com frequência e pontualidade.

Além disso, logo após baixar o aplicativo são feitas duas perguntas “Qual o seu time do coração? ” E “Qual a sua seleção do coração? ”. Essas perguntas são feitas para saber quais são os principais interesses do usuário, e priorizar notícias sobre seu time e sua seleção.

365Scores: Aplicativo disponível para Windows Phone, Android e IOS. No 365Scores você pode acompanhar ao vivo o resultado de jogos dos times que você escolhe seguir. Também mostra notícias atuais sobre o mundo do futebol, dá a possibilidade de acompanhar diversos campeonatos e também conta com um sistema de mensagens chamado de WhatSports.

Este consiste em trocar mensagens e compartilhar notícias e conteúdo que você encontra no aplicativo, você monta seu perfil com suas informações básicas e além de ficar por dentro dos jogos, ainda pode conversar com outros entusiastas.

Placar UOL: Esse aplicativo se assemelha um pouco à Onefootball pela forma com a qual as informações principais chegam até você. Na hora de fazer o seu cadastro no Placar UOL, é indagado qual é o time do seu coração e de acordo com sua resposta, serão selecionados os destaques para o usuário.

No Placar UOL os jogos da rodada têm destaque dentro da tela de jogo. Se você costuma ter vontade de dar uma espiada nos rivais enquanto o seu time joga, é possível saber quanto está o resultado do Palmeiras enquanto você acompanha o jogo do Corinthians, por exemplo.

Você pode acompanhar os campeonatos que acontecem ao redor do mundo, pode ver suas seleções, seus times, classificações e acessar placares ao vivo.

Bullet Previsões de apostas: Bullet é um aplicativo sobre apostas, mas não especificamente feito para apostar, mas sim para consultar informações e estatísticas de campeonatos do mundo inteiro. Este app aplica algoritmos de Machine Learning em dados históricos do futebol relativos a mais de 200 campeonatos ao redor do mundo, de tal forma ele fornece previsões declaradas pelos desenvolvedores como seguras, analisando partidas passadas para com as futuras.

Nas partidas que você consultar, o aplicativo não se limitará a fornecer apenas uma dica sobre em quem apostar, você também será informado sobre as probabilidades de todos os resultados de seu interesse. Devido a uma grande junção de dados históricos, o algoritmo de previsão pode estipular o resultado mais provável de cada time e também mostrar dicas de apostas muito precisas.

O algoritmo de previsão é baseado em teorias científicas demonstradas e é sempre atualizado pelos desenvolvedores.

BeSoccer: é um aplicativo bem simples que concede acesso à importantes informações do mundo do futebol, fácil de navegar, procurar e de achar aquilo que procura, já que a plataforma é programada para atender às especificações do usuário, dando mais visão para informações preferenciais dos entusiastas do esporte. O aplicativo também é leve e conta com diversos campeonatos, dando grande amplitude de notícias e sendo bem informativo, pode te fazer ficar durantes bons minutos lendo mais e mais coisas.

Bilhetes e Consultas: Esse é o aplicativo oficial do Casa das apostas. Muito bem avaliado na plataforma Play Store, Bilhetes e Consultas te oferece uma gama de possibilidades e funcionalidades diversas como consultas de bilhetes, você também pode fazer seus pré bilhetes, pode escolher seu site favorito, acompanhar os jogos ao vivo, receber notificações a cada gol realizado durante a partida, receber palpites sobre os jogos que serão realizados no dia, o app também conta com um leitor de QR code, você também pode fazer backup dos seus bilhetes antigos e consultar os bilhetes da EsporteNet e EsporteNetVip.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.