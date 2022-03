Livro relata abusos em prisão de ex-prefeito de Niterói

Obra conta as ilegalidades da operação do Ministério Público do Rio que levou Rodrigo Neves à prisão no fim de 2018 edit

Apoie o 247

ICL

Conjur - O livro Golpe derrotado — a verdade sobre a conspiração para destruir Rodrigo Neves e capturar a Prefeitura de Niterói (Editora Máquina de Livros), do jornalista PH de Noronha, será lançado na próxima quinta-feira (17/3), a partir das 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A obra conta as ilegalidades da operação do Ministério Público do Rio que levou Neves à prisão no fim de 2018. Ele ficou 93 dias preso no Complexo de Gericinó, no pavilhão Bangu 8.

Defendido pelo criminalista Técio Lins e Silva, Rodrigo Neves foi libertado e voltou à Prefeitura de Niterói em março de 2019, concluiu o mandato, fez o sucessor [Axel Grael] e despontou como candidato ao governo do Rio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Escrito pelo jornalista PH Noronha e com prefácio de Lins e Silva, o livro é centrado em depoimentos de lideranças políticas, ex-ministros, juristas, secretários, da mulher e dos filhos de Rodrigo Neves que lutaram contra a prisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE