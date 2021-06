Luis Suárez e Giménez convocados para a Copa América

José María Giménez e Luis Suárez farão parte da seleção uruguaia que competirá na Copa América 2020 sob o comando de Óscar Washington Tabárez. Ambos entraram na lista de 26 jogadores. Além deles, também haverá dois ex-jogadores do Alético de Madrid, Diego Godin e Lucas Torreira.

O jogador do Valencia, Maxi Gomez, que não pôde participar das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo no Qatar 2022, após testar positivo para o Covid-19, também está convocado para a seleção.

A equipe uruguaia continuará treinando no Complexo Celeste, uma instalação esportiva localizada na periferia de Montevidéu, até quarta-feira (16), e depois partirá para Brasília. O Uruguai fará sua estreia na Copa América em 18 de junho contra a Argentina. Em seguida, jogarão contra o Chile, em 21 de junho, e encerrarão a primeira fase contra o Paraguai, em 28 de junho.

A seleção do Uruguai ficou da seguinte maneira:

Goleiros: Fernando Muslera (Galastasaray, TUR), Martin Campaña (Al Batin, KSA) e Sergio Rochet (Nacional).

Zagueiros: Diego Godin (Cagliari, ITA), José Maria Gimenez (Atlético Madri, ESP), Sebastian Coates (Sporting Lisboa, POR), Ronald Araujo (Barcelona, ESP), Matias Vina (Palmeiras, BRA), Camilo Candido (Nacional), Martin Caceres (Fiorentina, ITA) e Giovanni Gonzalez (Penarol).

Meio-campistas: Lucas Torreira (Atlético Madri, ESP), Rodrigo Bentancur (Juventus, ITA), Matias Vecino (Inter, ITA), Fede Valverde (Real Madrid, ESP), Fernando Gorriaran (Santos Laguna, MEX), Nahitan Nandez (Cagliari, ITA), Brian Rodriguez (Almeria, ESP), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo, BRA), Nicolas de la Cruz (River Plate, ARG) e Facundo Torres (Penarol).

Atacantes: Brian Ocampo (Nacional), Jonathan Rodriguez (Cruz Azul, MEX), Luis Suarez (Atlético Madri, ESP), Maxi Gomez (Valência, ESP) e Edinson Cavani (Manchester United, ENG).

