Luisa Mell decide destituir advogado após pedido de prisão

A ativista não tinha interesse em pedir a prisão do ex e Carbone, seu advogado, o fez sem consultar sua cliente

247 - Luisa Mell, apresentadora e ativista, decidiu destituir o advogado Angelo Carbone, revelou o colunista Ricardo Feltrin, do UOL. De acordo com a reportagem, Luisa não gostou que sua defesa tenha pedido a prisão do ex-marido, o empresário Gilberto Zaborowsky.

Ainda, segundo Feltrin, Luisa não tinha interesse em pedir a prisão do ex e Carbone o fez sem consultar sua cliente. "Ele é pai do meu filho, afinal." Angelo Carbone disse que ainda não foi comunicado da decisão, mas que a aceita com tranquilidade. "Eu ainda não fui comunicado, mas não vejo nenhum problema. Isso é direito dela", afirmou.

Entenda o caso

A ativista da causa animal Luisa Mell publicou neste sábado (9) em seu perfil no Instagram um longo texto em que acusa o ex-marido, o empresário Gilberto Zaborowsky, de abusos psicológicos durante o casamento e ameaças após o término do relacionamento.

Após boletim de ocorrência e pedido de medida protetiva contra Zaborowsky, foi determinado que o empresário não pode se aproximar a menos de 500 metros de Mell, nem entrar em contato com ela. Mas o advogado da ativista, Angelo Carbone, diz que ele não está respeitando as regras.

Após relatar o que vivia dentro do relacionamento e a dificuldade em reconhecer a situação e tomar coragem “de sair, de denunciar”, Luisa Mell afirma que este “não é quase nunca o fim”.

“Fica o medo depois da vingança, da retaliação. Ficam as ameaças! E comigo, não está sendo diferente. Agora que criei coragem de sair, de denunciar e falar sobre o assunto, estou sendo vítima de uma verdadeira organização criminosa financiada pelo meu ex-marido para destruir a minha reputação. Financiando jornalistas sensacionalistas que estão à venda, munindo pessoas sobre nossa intimidade como casal, estão criando todos os tipos de mentiras para me atacar. Sem escrúpulo algum e no momento mais frágil da minha vida”.

