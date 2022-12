Luisa Mell detona quem come peru na ceia de Natal: ‘Comemoramos com morte’

Apoie o 247

247 - A ativista da causa animal Luisa Mell usou as redes sociais para criticar o consumo de peru nas ceias de véspera e dia de Natal. Na legenda do post em seu Instagram, a loira informou que 8 milhões de perus foram mortos no Brasil especialmente para as ceias e indaga que mesmo a data significando o nascimento de Jesus. As informações são do portal Istoé.

“Se tudo isso fosse feito com um cachorro, certamente todos estariam revoltados”, pontua Luisa Mell

“Meu pedido para este Natal, é que o amor e a compaixão sejam ampliados para todas as espécies de animais, que sentem, sofrem, amam… igualzinho ao seu cachorro”, finaliza.

