Luisa Mell resgata cães abandonados em mansão “da mulher da casa abandonada de Higienópolis” (vídeo)

247 - Uma equipe do Instituto de Luisa Mell entrou na mansão abandonada em Higienópolis, em São Paulo, que ficou conhecida pelo podcast "A Mulher da Casa Abandonada", do jornalista Chico Felitti. A reportagem é do portal UOL.

Alguns animais foram resgatados para avaliar se houve abandono ou não. Nos vídeos, não foi possível notar a presença da própria Luisa Mell — ela também não publicou nada relacionado ao tema em seus perfis pessoais nas redes sociais. A moradora do local também não foi vista, de acordo com as imagens publicadas.

O Instituto Luísa Mell junto do Delegado Bruno Lima acabaram de invadir a casa de Margarida Bonetti (A mulher da Casa Abandona de Higienopolis). Resgataram as duas cadelas que estavam em condições insalubres! 👏🏻 Graças a Deus, finalmente, terão uma vida!!! pic.twitter.com/pfOxVSP3QI July 3, 2022





"A casa está não somente insalubre, como com um cheiro terrível. E a dona foi embora! Vamos averiguar a saúde dos animais e entender se há abandono", dizem algumas das publicações feitas no Instagram do Instituto de Luisa Mell.

Em sequência de vídeos publicados nos Stories, o delegado Bruno Lima, conhecido por apoiar a causa de defesa dos animais, disse que a Vigilância Sanitária e o Controle de Zoonoses também foram acionados para verificar o local.

"Falamos com vários vizinho aqui do entorno, isso aqui é um problema antigo no bairro. Isso é um celeiro de doenças, na verdade, é um problema de zoonose, vigilância sanitária", afirmou.

"A Mulher da Casa Abandonada"

O podcast do jornalista Chico Felitti, "A Mulher da Casa Abandonada", vem liderando as paradas do Spotify, contando a história de Margarida Bonetti, que vive em uma mansão abandonada em Higienópolis, um dos bairros mais caros de São Paulo.

A produção investiga como Margarida e o marido, Renê Bonetti, "ganharam de presente" uma empregada doméstica quando se casaram e mudaram para os Estados Unidos. O casal viveu no país com a funcionária, que vivia em condições análogas à escravidão.

A vítima não era remunerada pelo trabalho e sofria agressões dos patrões, até que conseguiu fugir enquanto o casal fazia uma viagem ao Brasil. O crime foi investigado pelo FBI, e Renê foi condenado a seis anos de prisão, mas Margarida conseguiu fugir para São Paulo.

