Luísa Mell sinaliza apoio a Lula durante encontro com ex-presidente

Apoie o 247

ICL

247 - A apresentadora de TV e ativista da causa animal Luísa Mell publicou em suas redes sociais um texto em que faz aceno ao ex-presidente Lula (PT). A postagem ocorre quatro dias após Luísa posar ao lado do presidente Jair Bolsonaro junto à primeira-dama, Michelle, durante a recepção de boas-vindas dos repatriados vindos da Ucrânia.

Na publicação com Lula, Luísa afirma ter se encontrado com o ex-presidente, Fernando Haddad e outras lideranças petistas. “Hoje falamos desde campanhas de castração, educação ambiental até veganismo. Foi lindo. Fomos tratados com a seriedade que a causa merece”, escreveu a ativista,.

Ela ainda reforçou que , "com diálogo e respeito. Lula está formulando seu programa de governo e hoje a causa animal tem seu lugar em qualquer programa de governo sério. E ele quer construir este plano junto com as lideranças do movimento".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na última quinta-feira, Luísa foi a Brasília receber os repatriados da Ucrânia, atendendo a um convite de Michelle Bolsonaro. O convite foi feito após a apresentadora pedir ajuda para uma brasileira trazer seu animal de estimação de volta ao Brasil. No Instagram, Luísa havia publicado um vídeo pedindo a liberação dos animais, e o governo a atendeu após a repercussão.

Segundo a colunista Bela Megale, a presença de Luísa Mell causou mal-estar entre ministros e apoiadores do presidente, pois, antes da ida ao evento, a ativista havia participado do "Ato pelo Terra", manifestação que reuniu artistas como Caetano Veloso e Daniela Mercury contra uma série de projetos governistas. Luisa subiu ao trio elétrico e discursou, em um evento que fazia coro ao “Fora Bolsonaro”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE