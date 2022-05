Luisa Mell tem convulsão, cai no chão e é internada às pressas

Apoie o 247

247 - Nesta quarta-feira (11), Luisa Mell publicou uma série de Stories em um estado preocupante. A ativista surgiu deitada em uma cama de hospital, visivelmente nervosa, e explicou aos seguidores o que estava acontecendo. "Vocês acreditam em uma coisa dessas? Gente, fui internada ontem, tive uma convulsão. Caí no chão, bati as minhas costas", contou ela, que ainda disse que os médicos ainda não descobriram o que provocou tudo isso. A reportagem é do portal Na Telinha.

"Não sabem ainda o que é, gente. Mas também é muito estresse. Não sei se consigo viver assim, todo mês implorando", continuou, chorando. Em seguida, a loira explicou que vive um estresse muito grande por conta do trabalho de resgate de animais que faz, o que também gera cobrança de todos os lados.

“O Brasil inteiro, todo mundo me pede para eu salvar cachorro. Quando não salvo, falam que eu sou uma farsa. E quando eu salvo, eu não me ajudo. Eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer, juro que não sei mais, gente. Não posso me matar deste jeito”, lamentou, chorando e pedindo desculpas.

Em março, Luisa Mell usou o Instagram para tentar ajudar a bióloga brasileira Vanessa Rodrigues Granovski, que está grávida de 10 semanas, a fugir da guerra na Ucrânia sem ter que deixar seu buldogue para trás. Thor, de 12 anos, havia sido impedido de embarcar porque estavam exigindo a documentação do animal de estimação e alegando que seria perigoso transportar um cachorro de focinho curto.

