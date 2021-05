Lula: “Ciro, eu não vou brigar contigo, não quero fogo rasteiro”

Em entrevista concedida à Folha de Pernambuco, Lula ressaltou que, apesar do empenho de Ciro Gomes para o conflito, não irá brigar com ele. “Ciro, eu não vou brigar contigo, não quero fogo rasteiro”, defendeu o petista edit

247 - Em entrevista concedida à Folha de Pernambuco nesta quarta-feira (19), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou que, apesar da disposição de Ciro Gomes para o conflito, não irá brigar com ele.

“Ciro, eu não vou brigar contigo, não quero fogo rasteiro. Quando um não quer, dois não brigam”, defendeu o petista.

O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, que tem 6% na mais recente pesquisa Datafolha, contra 41% do ex-presidente Lula e 23% de Jair Bolsonaro, tem se preocupado mais em atacar o ex-presidente do que o atual governante de extrema-direita no Brasil. Foi o que ele voltou a fazer nesta segunda-feira, em entrevista publicada no jornal Valor Econômico. “Vou pra cima de Lula, maior corruptor da história brasileira”, afirmou.

CPI

Lula também rebateu a fala do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que em depoimento à CPI da Covid-19 tentou se esquivar das negligências do governo federal no combate à pandemia, culpando a autonomia dos governadores na crise sanitária estabelecida pelo STF.

Pazuello tentou culpar os governares pela crise e declarou que "o desconhecimento da pandemia levou alguns gestores a manterem o carnaval em 2020". Além disso, disse que gestores municipais do SUS também são responsáveis pela má gestão no combate à pandemia.

“Tudo que o governo fez foi com descaso, com irresponsabilidade e agora joga culpa nos governadores. Esse governo mentiroso é o real culpado”, disse o petista.

Lula também apontou que “Pazuello teve medo de se apresentar e teve tempo para preparar sua defesa na CPI”.

