Lula e Janja devem se casar no início de 2022

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - O casamento de Lula com a socióloga Rosângela da Silva está aos poucos ganhando forma. O ex-presidente tem dito que se casa até o fim do ano, mas amigos do casal avaliam que a cerimônia deve ficar mesmo é para o primeiro semestre de 2022.

A relação de Janja com os filhos de Lula melhorou ao longo da pandemia, ficando para trás o clima de desconfiança com que os filhos de Marisa Letícia, em especial, viam a namorada do pai. A socióloga e Lula moram juntos desde que ele deixou a cadeia, e ela está aposentada de Itaipu Binacional, onde foi servidora por quase 19 anos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE