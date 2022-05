Lula vai parar atividades de campanha por três dias para lua de mel

O ex-presidente retomará as viagens na segunda-feira (23) seguinte depois de passar a lua de mel com Janja edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se casa na quarta-feira (18) pela terceira vez e vai parar sua campanha eleitoral por três dias para sua lua de mel, que será em São Paulo mesmo, com a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja.

De acordo com a coluna Painel, Lula retoma as viagens na segunda-feira (23). As primeiras serão para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A lista para o casamento do ex-presidente tem pelo menos 150 pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE