"Luto contra o desalento dos gaúchos. As pessoas estão desesperadas", diz Edegar Pretto. "Espero unir PSB e PCdoB de novo"

No 3º mandato como deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa do RS, pré-candidato do PT ao governo deu entrevista à TV 247. Assista

247 – Muito à vontade e já com a chancela de todas as alas do PT do Rio Grande do Sul para disputar o governo do estado, líder nas pesquisas pré-eleitorais e intenções de voto realizadas em 2021, o deputado estadual Edegar Pretto revelou em entrevista ao programa Sua Excelência, O Fato, que foi ao ar na última 3ª feira na TV 247 , que ainda estão abertas e são francas as conversas com o PSB e com o PCdoB para a montagem de um palanque unindo as legendas de esquerda e de centro-esquerda na briga pelo Executivo. “Respeito muito o Beto Albuquerque e a Manuela D’Ávila, são meus amigos, e boto fé nessa unidade”, deixa claro o pré-candidato petista ao longo da entrevista (link para a íntegra no final deste texto).

De acordo com Pretto, o grande problema do estado do Rio Grande do Sul é a crise econômica – a partir dela, gerou-se uma crise social profunda que provoca empobrecimento e fome. “Luto contra o desalento, o desânimo do povo gaúcho”, diz ele. “A seca já compromete o nosso agronegócio. Há fome no campo. E muito em razão não apenas de causas naturais: o modelo de produção no campo está provocando isso. Temos já o impacto de projetos ambientalmente desastrosos”.

Para o deputado estadual que presidiu a Assembleia Legislativa e manteve interlocução com todas as siglas, “é necessário reverter a decadência econômica do Rio Grande” retomando projetos de desenvolvimento econômico – industriais, agrícolas – coadunados com planejamento de preservação e recuperação ambientais e com a agricultura familiar. “Daremos a volta por cima, tchê!”, anima-se.

A seguir, a íntegra do programa com Edegar Pretto na TV 247 :

