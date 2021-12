"Machucaram minha mãe": o desabafo da filha durante o sepultamento da mulher que morreu após hidrolipo

Apoie o 247

ICL

247 - Foi sepultado neste domingo o corpo de Maria Jandimar Rodrigues, de 39 anos, no cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro.

Maria Jandimar morreu na sexta-feira depois de realizar a segunda sessão de uma hidrolipo em uma clínica de estética no centro comercial do Carioca Shopping, na Zona Norte do Rio.

Maria Jandimar passou mal no estacionamento do shopping e morreu no local.

PUBLICIDADE

A filha dela a aguardava e chegou a filmar o socorro sem saber que se tratava de sua mãe. Dezenas de pessoas acompanharam o velório.

No sepultamento, Brenda Rodrigues, filha de Maria Jandimar, repetia que tinha ido buscar a mãe, mas não a levou para casa.

“Mãe, eu fui te buscar. Estava lá te esperando”, dizia a jovem durante o velório. “Machucaram minha mãe”, ela repetia, conforme registrou O Globo.

PUBLICIDADE

O viúvo de Maria Jandimar, Wagner de Carvalho, classificou de covardia a atitude do médico Brad Alberto Castrillon Sanmiguel, que chegou a negar para Brenda que era médico e se disse funcionário do shopping.

Segundo o advogado da família, Cristiano Vieira, eles esperam que o caso saia da 27ª DP e seja investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Na 27ª DP, o caso foi registrado como “encontro de cadáver”.

O médico Brad Sanmiguel passou para Maria Jandimar os medicamentos que ela deveria tomar depois da primeira sessão, que foi feita na semana passada.

PUBLICIDADE

No receituário, não há qualquer indicação sobre a identificação da clínica como nome ou CNPJ.





PUBLICIDADE