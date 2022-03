Mãe de Marília Mendonça expõe áudio de filha horas antes do acidente: 'Será que vou morrer?' (vídeo)

Apoie o 247

247 - Ruth Moreira, a mãe de Marília Mendonça, rompeu o silêncio e revelou uma série de fotos, áudios e mensagens do dia da morte da cantora. Entre os registros, está uma mensagem que a sertaneja enviou para Maraisa fazendo uma pergunta em tom de brincadeira na madrugada do dia do acidente de avião. "Meu Deus, será que eu vou morrer?", havia dito no recado. As informações são do portal Notícias da TV.

A revelação foi feita ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. No celular é possível ver as últimas fotos da artista, inclusive um registro misterioso que foi feito no exato momento da tragédia com uma imagem onde não é possível ver nada: "Essa foi a hora do acidente, 15h17. Essa foto me intrigou porque é uma tela preta na hora do acidente".

Segundo Ruth, ela chegou a se comunicar via mensagem com o tio de Marília, que também foi vítima do acidente, às 15h15. "Eu falei com ele e já tinha sinal. Eu acho que acabei de falar com ele e o avião pegou o fio", deduziu. O celular, que foi recuperado intacto, hoje serve para que a veterana veja vídeos e fotos da cantora para "matar a saudade".

Durante o tour pela casa, a matriarca abriu o antigo quarto de Marília onde permanecem intactos uma série de objetos como roupas, maquiagens, coleção de óculos, cadernos de composição e livros que ela estava lendo.

"Não mudei nada, nem a decoração que você vai ver que é dela. O quarto é exatamente igual, não chamei nem uma personal para organizar o closet. Está exatamente como ela deixou", revelou.

