Mãe de Ronaldinho Gaúcho, Dona Miguelina morre aos 71 anos em decorrência de Covid

247 - Dona Miguelina, mãe do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, morreu neste sábado (20) em decorrência de complicações da Covid-19. Ela tinha 71 anos e estava internada no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, desde dezembro. A hashtag #ForçaRonaldinho ganha força no Twitter, levantada por fãs do ex-jogador.

Segundo reportagem do UOL , uma pessoa próxima da família informou que Dona Miguelina chegou a ter uma breve evolução, mas teve o quadro piorado nos últimos dias em razão de uma infecção. E a situação ainda mais agravada nesta manhã. Ela morreu no final da tarde deste sábado.

Em dezembro, o próprio ídolo do futebol informou publicamente sobre a internação da mãe. “Queridos amigos, minha mãe está com covid-19 e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe", publicou ele na época.

