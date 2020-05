Mãe é acusada de explorar filha youtuber para ter fama na web

A adolescente Bel, conhecida por seu canal no YouTube, virou um dos assuntos mais comentados no Twitter edit

Metrópoles - mãe da youtuber e influenciadora digital Bel está sendo acusada de maltratar a filha e explorá-la psicologicamente para sustentar sua fama nas redes sociais. O assunto repercutiu e chegou a virar um dos temas mais comentados no Twitter, com a tag #SaveBelParaMeninas.

A adolescente estreou no YouTube quando ainda era criança, com sua mãe fazendo penteados diferentes nela. Contudo, a menina cresceu, mas Fran não teria aceitado o fato, fazendo com que a filha ainda se comporte como criança.

A princípio, o conteúdo no canal de Bel focava mais em Fran, até que a menina protagonizou o canal ao mostrar coleções de bonecas e realizar enquetes infantis. Agora, em vídeos divulgados na internet, Bel tenta explicar para a mãe que já é adolescente, mas ela não aceita.

Além disso, os internautas resgataram um vídeo no qual Fran supostamente induz a filha a tomar bacalhau com leite. Na gravação, Bel informa que vai vomitar, mas a mãe segue sugerindo que ela beba o líquido. Por fim, a garota arrota e vomita, e Fran joga a bebida no cabelo dela.

Confira a reportagem completa no Metrópoles.

Ela não pode escolher a bolsa, tudo na vida da Bel foi muito exposto, e talvez hoje em dia essa não seja mais a vontade dela+ #SaveBelParaMeninas pic.twitter.com/j4PmcCNhFV — Coral - #SalveBelParaMeninas (@DeAquatica) May 18, 2020

