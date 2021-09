Mãe encontra filho de dois anos morto ao lado de bilhete: "viu o que não devia"

O caso aconteceu em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, município do Mato Grosso do Sul edit

247 - Ao chegar em casa na noite desta quarta-feira (1), uma mulher encontrou o filho de dois anos morto, ao lado de um bilhete escrito à mão.

O caso aconteceu em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, município do Mato Grosso do Sul. O irmão da criança, um adolescente de 14 anos, cuidava do pequeno mas não estava em casa quando a mãe chegou. Ele foi encontrado somente na manhã desta quinta-feira (2).

O bilhete, em espanhol, dizia: "sinto muito. Seu filho viu o que não devia e estamos com seu filho maior”.

A polícia paraguaia diz que a mãe saiu de casa no início da manhã para trabalhar e só retornou no final do dia.

O médico forense Marcos Prieto, que fez a primeira análise no corpo do bebê, diz que a causa da morte foi asfixia ou sufocamento.

A suspeita inicial é de que a morte tenha sido acidental e ocorrido durante uma brincadeira entre os irmãos, afirma a promotora pública Reinalda Palacios, responsável pela investigação.

