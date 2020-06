Maior contratação do Botafogo em 2020, Honda está preocupado com a volta do futebol durante a pandemia

247 - O craque Keisuke Honda, maior contratação do Botafogo em 2020, diz estar preocupado com a volta do futebol em meio ao avanço da pandemia do coronavírus no Brasil. Em sua plataforma Now Do, criada pelo japonês para apoiar projetos educacionais pelo mundo, disse que:

“O presidente e o governador querem voltar (com o futebol). A saúde vem em primeiro lugar, e a economia depois. Não chegamos ao pico no Brasil e parece que o campeonato vai recomeçar. Quero jogar, mas por outro lado temos que ter cuidado”.

“O número de infectados está crescendo e penso que não devemos ser otimistas. Precisamos evitar a disseminação da doença o máximo que pudermos. Claro que estou assustado, todo mundo está assustado, mas também sei que temos que continuar com nossas vidas e com as atividades econômicas”, ressaltou Honda.

O clube alvinegro ainda não prevê volta às atividades e defende que isso aconteça quando houver a liberação das autoridades de saúde.

