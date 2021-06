Maioria de presidentes de federações de futebol quer afastamento de Rogério Caboclo da CBF

247 - Dos 27 presidentes de federações estaduais de futebol, a maioria (14) concorda com o afastamento de Rogério Caboclo da presidência da CBF em virtude de acusação de assédio moral e sexual a uma funcionária da entidade. O caso deve terminar na Assembleia Geral da CBF.

Única mulher a comandar federação de futebol, Michelle Ramalho, da Paraíba, diz concordar com o afastamento. Ela afirma que as acusações são "bastante graves", mas que ele deve ter o direito de se defender.

As opiniões foram obtidas em enquete feita pelo Painel da Folha de S.Paulo. Concordaram com o afastamento de 30 dias determinado pelo Comitê de Ética os presidentes de CE, BA, ES, GO, RS, SC, MG, RN, AL, PB, PI, MA, DF e AP, que viram as acusações como preocupantes. RJ fez a mesma leitura, mas não quis tratar do afastamento.

SP, PR, TO, MT, PA, AC, PE e SE não quiseram se posicionar sobre Caboclo ter que deixar o cargo provisoriamente. AM, MS, RR e RO não responderam.

