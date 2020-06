Malafaia protesta contra ação do STF em defesa da democracia

247 - O pastor bolsonarista Silas Malafaia criticou a operação da Polícia Federal nesta terça-feira, 16, que cumpriu 26 mandados de busca e apreensão no inquérito dos atos antidemocráticos.

"Rodrigo Maia! David Alcolumbre! Vocês vão ficar omissos vendo o STF rasgar a constituição? Covardia escandalosa!", escreveu o pastor pelo Twitter.

Também nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático (de comunicações) de 11 parlamentares federais aliados ao presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga o financiamento de manifestações antidemocráticas no país.

