Manifestações nos EUA exigem maior controle de armas

Rádio Internacional da China - Manifestações foram realizadas nos Estados Unidos no sábado (11) contra a violência armada, pedindo um controle mais rígido das armas para evitar a repetição de tragédias.

No mesmo dia, manifestações ocorreram em vários lugares como nos estados da Califórnia, Flórida, Texas e Nova York, durante as quais, os manifestantes afirmaram que há uma grande proliferação de armas no país, as tragédias causadas por tiroteios acontecem constantemente, e é possível ser atingido por balas em qualquer lugar. Para eles, a situação é demais para suportar, por causa disso, não há tempo a perder em controlar a compra e uso de armas.

A recente série de graves casos de tiroteios reacendeu o debate nos EUA sobre as questões de violência armada e segurança escolar. Analistas consideram que a proliferação de armas, os grupos de interesse e a incompetência política são as causas fundamentais de tais tragédias, além de duvidar da expectativa do controle de armas no país.

