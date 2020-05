Manifesto pela ciência é atacado por milícias digitais no Twitter

A hashtag # MarchaPelaCiência, criada para valoriar a pesquisa científica em tempos críticos de pandemia e negação da ciência, foi covardemente atacado nas redes sociais. O site do manifesto chegou a ser tirado do ar. Idealizadores prometem reação edit

247 - A manifestação pacífica e democrática pela ciência que subiu a hashtag #MarchaPelaCiência foi atacada por milícias digitais, chegando a ter seu site derrubado.

Os organizadores do manifesto soltaram uma nota sobre o episódio:

"Os pesquisadores, pensadores e profissionais que assinam o presente documento, tendo tomado conhecimento de atos do mais repugnante vandalismo e culto à ignorância cometidos por inimigos da humanidade e da Ciência ao atacarem de diferentes modos a #MarchapelaCiencia, chegando a « derrubar » seu site, vem de público (1) repelir com a máxima veemência esses atos, (2) dizer aos seus agentes (que na verdade padecem de comandos insanos aos quais submetem-se como fantoches) que nós, que sustentamos o pensamento cientifico quando colocado a serviço da civilização e do laço social democrático, não nos intimidaremos por este tipo de ameaça e ataque e (3) prestar nosso mais decidido apoio aos colegas que idealizaram a #MarchapelaCiencia, e que a prosseguirão conduzindo, agora com suas fileiras mais engrossadas do que nunca.

Rio, 7/5/2020

FLAPCIP - Fórum Latino-americano de Psicanálise, Ciência e Política

FREDUC - Frente de Defesa da Universidade e da Ciência"

