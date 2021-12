Marcia Tiburi: Alckmin será um escudo de Lula na eleição de 2022

Para a filósofa e professora, “está longe de ser um vice palatável por quem sonha com um PT mais à esquerda, mas infelizmente faz sentido” edit

247 - A filósofa, professora e escritora Marcia Tiburi acredita que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que acaba de deixar o PSDB mas ainda não se filiou a outro partido, “será um escudo de Lula na eleição de 2022” caso seja escolhido seu vice.

“Está longe de ser um vice palatável por quem sonha com um PT mais à esquerda, mas infelizmente faz sentido no triste cenário brasileiro”, escreveu no Twitter. “Pelo povo e pelo país, contra o fascismo, vamos encarar a urgência histórica”, acrescentou.

Marcia respondeu a alguns comentários a sua postagem na rede social. Um deles dizia que o ex-tucano na chapa de Lula seria “uma nova anistia aos criminosos, um novo pacto de esquecimento da própria história”, em alusão ao golpe sofrido por Dilma Rousseff com ajuda do vice, Michel Temer.

“Acho que podemos fazer um governo de controle e atenção ao golpismo possível para evitá-lo. Temos que aprender com Lula”, respondeu a escritora.

