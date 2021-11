Marcia Tiburi sobre violência da PM em Itabira (MG): “nem crianças são respeitadas, isso não pode continuar”

“Acho que todos devem ver [as imagens] para refletir sobre o que vivemos no Brasil. A polícia não pode agir assim!”, criticou a professora e filósofa sobre o vídeo de policiais agredindo e prendendo uma mulher com bebê no colo edit

247 - A filósofa e professora Marcia Tiburi criticou duramente as cenas de violência da Polícia Militar de Itabira, interior de Minas Gerais, contra uma mulher com uma bebê no colo.

“Acho que todos devem ver [as imagens] para refletir sobre o que vivemos no Brasil. A polícia não pode agir assim!”, criticou no Twitter. “Nem crianças são respeitadas! Isso não pode continuar!”, completou.

O vídeo está circulando nas redes sociais neste sábado (6). Os internautas lembram que os policiais usaram o mesmo golpe que a polícia dos Estados Unidos contra George Floyd, um homem negro. O episódio provocou manifestações em todo o país.

Não queria mostrar essa imagem, que eu mesma não consigo ver sem sofrer muito, mas pensei melhor e acho que todos devem ver para refletir sobre o que vivemos no Brasil. A polícia não pode agir assim! Nem crianças são respeitadas! Isso não pode continuar! https://t.co/WbvPAduSIp — Marcia Tiburi (@marciatiburi) November 6, 2021

