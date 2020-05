Mari Saad volta às redes sociais após romper isolamento em festa de Pugliesi

247 - A blogueira Mari Saad voltou às redes sociais após ter rompido o isolamento social em festa com a também blogueira Gabriela Pugliesi e ter sido muito criticada pelos internautas.

Ela gravou um vídeo pedindo desculpas aos seguidores pelo seu erro. "Todo mundo sabe que existiu um acontecimento, ele é inegável e não pode ser apagado. Queria que vocês soubessem que eu sei da minha vida, da minha maturidade, pra lidar com algumas situações e que existiu uma falha nessa situação, de como posso influenciar as pessoas. Todos esses dias fora me trouxeram muitos pensamentos, de que somos todos vulneráveis, somos passíveis de erro o tempo todo".

Pugliesi também deixou as redes sociais após a polêmica.

