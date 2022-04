Marqueteiro Renato Pereira responde Pedro Doria: “a fala de Alckmin foi totalmente apropriada”

Apoie o 247

247 - O marqueteiro Renato Pereira respondeu a um vídeo do jornalista Pedro Doria, do Canal Meio, intitulado “O PT não entendeu a eleição digital”. Nele, Doria critica o formato da campanha de Lula, algumas falas do ex-presidente e o discurso feito por Geraldo Alckmin (PSB) a sindicalistas nesta semana. Em sua avaliação, a mensagem que está sendo veiculada é direcionada apenas para a própria bolha e ainda ofende os eleitores de Jair Bolsonaro, que precisariam ser conquistados.

Em outro vídeo, Renato Pereira, atualmente na campanha de Marcelo Freixo (PSB), pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, avalia que Pedro Doria “pega uma premissa que é verdadeira e associa essa premissa a uma conclusão que me parece completamente falsa”. A premissa verdadeira, segundo o marqueteiro, seria a de que Lula cometeu um erro ao falar dos empresários como parte de uma elite escravista, uma “mensagem que pode soar agressiva a um público que precisa ser conquistado este ano”.

“Só que desta premissa ele parte para uma conclusão completamente falsa, como se a conclusão derivasse da mesma premissa. Isto não é verdade. Ele diz que a declaração de Geraldo Alckmin diante de sindicalistas em São Paulo de que Lula é produto das lutas sindicais brasileiras e o maior líder brasileiro também foi uma manifestação errada. Acho que isso está errado, a fala de Alckmin sobre Lula foi verdadeira e totalmente apropriada”, continua Pereira.

Pereira diz ainda que a fala de Alckmin é importante “porque há um encontro de ex-adversários entre o Lula e o Alckmin e há uma parcela da militância progressista, de esquerda, que ainda não comprou inteiramente essa aliança”. “Ter um líder como o Alckmin reconhecendo algo que é essencialmente verdadeiro, reconhecendo aquilo que o Lula tem de principal, é muito importante, porque nas eleições deste ano nós temos que ter todo o campo progressista engajado, animado, em enfrentar uma militância também muito engajada que é quem está do outro lado, com o Bolsonaro”, conclui.

Assista aqui ao vídeo de Pedro Doria. E abaixo ao vídeo de Renato Pereira:

