Mbappé faz teste para saber se tem coronavírus

Diagnoticado com angina grave, o jogador Kylian Mbappé, do PSG, foi submetido a exames nesta terça (10) para saber se está com coronavírus

247 - O atacante Kylian Mbappé foi afastado dos treinos do Paris Saint-Germain na segunda-feira (9), gerando forte especulações sobre o estado de saúde. O jogador francês foi diagnosticado com angina grave e nesta terça (10) passou por exames para saber se está com coronavírus.

De acordo com o jornal L’Équipe, o jogador deve ficar fora da partida contra o Borussia Dortmund, na próxima quarta-feira (11), pelas oitavas de final da Champions League.

O resultado do teste para coronavírus deve sair somente na quarta. Desta forma, a ausência do jogador no duelo decisivo é praticamente certa.