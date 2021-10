MBL esconde vídeos de apoio a Paulo Guedes no YouTube

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - O Movimento Brasil Livre (MBL) escondeu na sexta-feira (22) pelo menos 13 vídeos publicados no YouTube em que membros do grupo elogiavam a gestão do ministro da Economia, Paulo Guedes.

O analista de dados Guilherme Felitti constatou que os vídeos foram tornados privados e não podem mais ser vistos nas redes sociais.

Entre os vídeos estão publicações intituladas “A REVOLUÇÃO DE PAULO GUEDES!” (sim, em caixa alta e com sinal de exclamação), “O discurso promissor de Paulo Guedes para os Americanos” e “Paulo Guedes detona deputado socialista e defende fim de privilégios”.

PUBLICIDADE

O MBL rompeu com Paulo Guedes desde que se tornou um grupo de oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Guedes já foi até xingado por militantes do MBL em manifestações pelo impeachment do presidente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE