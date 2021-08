MC Poze se irrita com Camilla de Lucas e ameaça: "cuidado, hein"

O funkeiro se revoltou com um comentário da ex-BBB sobre gravidez na adolescência edit

Por Luiz Prisco, Metrópoles - Treta! O MC Poze do Rodo detonou Camilla de Lucas por não gostar de um suposto comentário da sister sobre sua namorada estar grávida do terceiro filho. Não entendeu? Calma que a gente te explica.

MC Poze do Rodo anunciou, nessa segunda-feira (23/8), que sua namorada, Vivanne Noronha, de 17 anos, está grávida. Esse será o terceiro filho do casal. O funkeiro ficou revoltado com os comentários negativos sobre a gestação e partiu para o ataque.

Um dos alvos foi Camilla de Lucas, ex-participante do BBB21.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE